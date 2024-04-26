"Укрзалізниця" відновила регулярний рух поїздів на Харківщині

"Укрзалізниця" відновили регулярний рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області після обстрілів 25 квітня.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"Рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області здійснюється в штатному режимі. Залізничники відновили всю пошкоджену інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.

Напередодні 25 квітня внаслідок ворожих атак "Укрзалізниця" була змушена внести тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області.

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Зміни стосувались:

№6407 Харків-Пасажирський — Ізюм.

№6433 Харків-Пасажирський — Савинці.

№6431 Харків-Левада — Ізюм.

№6428 сполученням Ізюм — Шебелинка.

№6410 Савинці — Харків-Пасажирський.

№6408 Ізюм — Харків-Левада.

Та поїздів далекого сполучення:

№111/112 Ізюм — Львів.

№63/64 Харків — Львів.

Економічна правда.

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