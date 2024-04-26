"Укрзалізниця" відновила регулярний рух поїздів на Харківщині
П'ятниця, 26 квітня 2024, 10:22 -
"Укрзалізниця" відновили регулярний рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області після обстрілів 25 квітня.
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".
"Рух поїздів далекого сполучення та приміських поїздів у Харківській області здійснюється в штатному режимі. Залізничники відновили всю пошкоджену інфраструктуру", – йдеться в повідомленні.
Напередодні 25 квітня внаслідок ворожих атак "Укрзалізниця" була змушена внести тимчасові зміни до руху приміських поїздів у Харківській області.
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Зміни стосувались:
- №6407 Харків-Пасажирський — Ізюм.
- №6433 Харків-Пасажирський — Савинці.
- №6431 Харків-Левада — Ізюм.
- №6428 сполученням Ізюм — Шебелинка.
- №6410 Савинці — Харків-Пасажирський.
- №6408 Ізюм — Харків-Левада.
Та поїздів далекого сполучення:
- №111/112 Ізюм — Львів.
- №63/64 Харків — Львів.
Економічна правда.
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