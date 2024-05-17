Через обстріли були знеструмлені споживачі в 7 областях: в трьох відновлюють електропостачання

Через ворожі обстріли в Україні були знеструмлено споживачі у 7 областях, тривають роботи з відновлення електропостачання.

Про це повідомляють в прес-службі Міненерго.

Зокрема, у Дніпропетровській області внаслідок ворожих обстрілів було пошкоджено енергетичний об’єкт - знеструмлювалися 964 абоненти. На ранок усіх заживлено.

Донецька область. Через ворожі обстріли минулої доби було знеструмлено 2,3 тисячі абонентів у 10 населених пунктах. Енергетики заживили 2 тисячі абонентів у 14 населених пунктах. На ранок залишаються без напруги 109 населених пунктів, загалом – 48,9 тисячі абонентів.

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Запорізька область. Вчора ремонтні бригади заживили 3,2 тисячі родин на прифронтових територіях, що знеструмлювалися через обстріли. Також фахівці відновили енергоживлення 228 абонентів, що переривалося через технологічне порушення.

Миколаївська область. Ремонтні бригади відновили газопостачання 57 споживачам.

Одеська область. З технологічних причин на ранок залишаються відключеними понад 1,1 тисячі точок обліку. Тривають відновлювальні роботи.

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Сумська область. Внаслідок артобстрілу з боку російського кордону знеструмлювалися 183 абоненти у 3 населених пунктах. На ранок через бойові дії залишаються знеструмленими понад 6 тисяч абонентів у 87 населених пунктах.

Нагадаємо:

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська, ймовірно, продовжуватимуть завдавати ударів, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Погіршені можливості української протиповітряної оборони зберігатимуться доти, доки не з'являться в достатньому обсязі надані США зенітні ракети та інші західні засоби протиповітряної оборони.