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Відкриття аеропорту у Львові привабить іноземних інвесторів та туристів - голова ОДА

П'ятниця, 17 травня 2024, 13:10 - Економічна правда

Відкриття аеропорту у Львові відкриває нові можливості для іноземних інвесторів та іноземних туристів.

Про це сказав сказав голова Львівської облдержадміністрації Максим Козицький під час Національного туристичного саміту у Львові в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна". 

"Величезне спасибі українському туристичному сектору за віру в державу, за те, що інвестиції тривають. І ми віримо, що після нашої перемоги Львів і Україна будуть однією з основних туристичних дестинацій (приваблива для туристів географічна територія - ІФ-У) на карті Європи", - зазначив Козицький. 

Він наголосив, що для ОДА важливо відкрити аеропорт. 

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"На кожній міжнародній зустрічі ми акцентуємо увагу на тому, що відкриття аеропорту - це, з одного боку, закриття неба над Україною. З іншого боку, це величезна можливість для іноземного інвестора, іноземного туриста побачити Україну. Це можливість для людей подорожувати і це можливість зрозуміти, що відстань, наприклад, від Львова до Лондона, майже така сама, як відстань від Львова до Донецька", - сказав він.

При цьому Козицький озвучив низку викликів, які туристична галузь має вирішувати.

"Один із головних викликів - це доступність. Сфера гостинності має бути готова надавати послуги людям, які мають певні особливості, людям з інвалідністю. І мають бути готові прийняти їх та їхні родини", - наголосив голова ОДА.

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