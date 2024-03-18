УЗ розпочала продаж квитків онлайн на поїзди до Австрії

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"Укрзпалізниця" з 18 березня розпочинає продаж квитків онлайн на поїзди, що прямують у сполученні Україна - Австрія.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

Так, йдеться про поїзди:

Київ - Відень: відтепер квитки будуть доступні лише онлайн у мобільному застосунку УЗ з верифікацією акаунту через Дію.Підпис.

Чоп - Відень: онлайн у мобільному застосунку УЗ та у міжнародних квиткових касах вокзалів.

"На наступному етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна - Угорщина на поїзди, що прямують територією Угорщини транзитом у Австрію, тобто Київ - Будапешт - Відень та Чоп - Будапешт - Відень.

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Прямі сполучення Україна - Угорщина (Мукачево - Дебрецен, Мукачево - Будапешт, Чоп - Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше", - йдеться у повідомленні.

В УЗ нагадали, що новий прямий поїзд №143/146 Відень - Чоп - Відень має стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.

Нагадаємо:

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"Укрзалізниця" анонсувала старт онлайн-продажів квитків на ще одне міжнародне сполучення - до Австрії та Угорщини.

Економічна правда