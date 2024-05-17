Північнокорейці оманом працювали в американських техкомпаніях, щоб фінансувати розробку ядерної зброї

Видаючи себе за американців, північнокорейські техпрацівники уклали контракти на віддалену роботу з 300 американських компаній в рамках схеми, спрямованої на фінансування незаконних програм Пхеньяна з розробки ядерної зброї та ракет.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на дані уряду США.

Протягом трьох років, починаючи з жовтня 2020 року, громадянка США на ім'я Крістіна Чепмен з Арізони допомогла трьом північнокорейським ІТ-спеціалістам отримати "незаконне працевлаштування на дистанційній роботі", використовуючи особистість громадян США, заробивши близько 6,8 мільйона доларів, повідомив Державний департамент.

Понад 300 американських компаній були ошукані в результаті цих дій, повідомив Департамент юстиції в окремому релізі, оголосивши про звинувачення проти Чепмен та інших ймовірних співучасників змови.

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"Звинувачення описують багаторічну кампанію північнокорейського уряду з проникнення на американські ринки праці за допомогою шахрайства з метою збільшення доходів для північнокорейського уряду та його незаконної ядерної програми", - йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

За даними США, північнокорейські робітники також намагалися працевлаштуватися в двох американських урядових установах, але не змогли отримати від них інформацію. За даними Державного департаменту, ці працівники пов'язані з північнокорейськими програмами з виробництва балістичних ракет, зброї та науково-дослідницькими програмами. Компанії, які найняли робітників, не були ідентифіковані, як і установи, які їх не найняли.

Чепмен не тільки допомагала викрадати американські документи, але й керувала "фермою ноутбуків", розміщуючи комп'ютери, видані американськими компаніями, від імені північнокорейських робітників, заявили в Міністерстві юстиції, керуючи ними зі свого будинку так, щоб виглядало, ніби північнокорейські робітники перебувають у США.

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Вона також нібито допомагала відмивати доходи через власні фінансові рахунки, отримуючи, обробляючи і розподіляючи їхні зарплатні чеки, додали у відомстві. Це призвело до того, що американські компанії подавали фальшиву документацію до Міністерства внутрішньої безпеки та неправдиві звіти до Служби внутрішніх доходів.

Нагадаємо:

Хакери з Північної Кореї вкрали 147,5 млн доларів у криптовалюті з біржі HTX наприкінці 2023 року, а потім відмили їх через платформу Tornado Cash у березні 2024 року.