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Україна запустила спільний митний та прикордонний контроль на пункті пропуску в Рені 

П'ятниця, 17 травня 2024, 12:09 - Анастасія Дячкіна
 

Державне агентство відновлення запустило спільний митний та прикордонний контроль України та Молдови на КПП "Рені - Джюрджюлешть".

Про це повідомив голова Держагентства Мустафа Найєм. 

"КПП "Рені - Джюрджюлешть" – один із ключових пунктів пропуску всього південного регіону України, через який проходить близько 150 вантажівок експортної та імпортної продукції на добу. Ми його відремонтували вперше з моменту початку його функціонування", – зазначив Найєм.

Тепер на цьому КПП працює спільний контроль, завдяки якому пропускна здатність збільшиться до 350 вантажівок на добу в обидві сторони. Також спільний контроль передбачений і для автобусів. Це означає більш швидке та комфортне проходження кордону для пасажирів.

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Голова Держагентства нагадав, що майже рік тому уряд вирішив передати 29 КПП в управління Агентства відновлення. На більшості з них тривають ремонтні роботи. Задача проста: забезпечити безперешкодний експорт продукції, а також зручне та швидке ввезення вантажів гуманітарного та військового призначення. 

Нагадаємо: 

Напередодні на кордоні з Молдовою завершили реконструкцію пункту пропуску "Рені".

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митниця Молдова
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Економічна правда
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