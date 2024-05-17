Росія, ймовірно, продовжить завдавати ударів по українській енергосистемі - аналітика

Російські ракетні удари по українській енергетичній інфраструктурі з березня 2024 року спричинили довгострокову шкоду енергосистемі України.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики, нагадують, що відключення електрики для стабілізації енергосистеми почалися 14 травня, і припускають, що довгострокова шкода, завдана українській енергосистемі, яка спричиняє постійні перебої в енергопостачанні, загрожує обмежити зусилля України з розширення її оборонно-промислової бази.

Так, російські війська, ймовірно, продовжуватимуть завдавати ударів, щоб завдати довгострокової шкоди українській енергетичній інфраструктурі. Погіршені можливості української протиповітряної оборони зберігатимуться доти, доки не з'являться в достатньому обсязі надані США зенітні ракети та інші західні засоби протиповітряної оборони.

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Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

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В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.