Mastercard запускає сервіс "Гнучка оплата" для комбінованих розрахунків за покупки

Компанія Mastercard представила в Україні новий платіжний сервіс – "Гнучка оплата", що дозволяє комбінувати різні способи оплати в рамках однієї покупки.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

Так, якщо на банківській картці недостатньо грошей для оплати, користувачі зможуть одразу доплатити потрібну суму в інший спосіб – іншою платіжною карткою або готівкою, без необхідності переривати покупку або розбивати її на два окремі чеки.

Наразі сервіс вже доступний у мережах АЗК OKKO та WOG. Крім того, власники карток можуть скористатися новим функціоналом під час грошових переказів з картки на картку на сайті iPay.ua. Перелік партнерів сервісу поступово розширюватиметься.

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Як працює послуга "Гнучка оплата" від Mastercard

Користувач оплачує покупку у мережі партнерів, де доступна послуга, карткою Mastercard. Якщо баланс на картці менший за суму покупки, а банк, який випустив картку, підтверджує можливість використання сервісу "Гнучка оплата", покупець отримує відповідне SMS-повідомлення або сповіщення у мобільному застосунку із зазначенням схваленої суми. Касир інформує покупця про можливість скористатися послугою та пропонує доплатити залишок іншим способом. Покупець доплачує різницю обраним способом – іншою карткою будь-якого банку різних платіжних систем або готівкою.

Якщо покупець не бажає доплачувати залишок суми, він може завершити покупку на фактично підтверджену банком суму, повернувши частину товару, або скасувати операцію.

Наразі сервіс доступний для клієнтів таких банків: Банк Восток, Банк Південний, Глобус Банк, Ідея Банк, Креді Агріколь, Кредобанк, ОТП, Ощадбанк, ПРАВЕКС БАНК, ПУМБ, Райффайзен Банк, ТАСКОМБАНК, UnexBank та RwSbank.

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