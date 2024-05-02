УЗ: после запуска онлайн-продажи количество пассажиров на новом рейсе между Австрией и Украиной выросло вдвое

"Укрзализныця" фиксирует рост более чем в два раза количества проданных билетов на пересадочный маршрут между Украиной, Венгрией и Австрией через Чоп с момента старта онлайн-продаж.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

В УЗ напомнили, что благодаря договоренностям между тремя железными дорогами, организована удобная для пассажиров согласованная пересадка между поездами:

№745/746, 367/368 Киев, Луцк - Чоп (- Ужгород) и

№143/146 Чоп - Будапешт - Вена.

С 18 марта в мобильном приложении УЗ стал доступным для покупки онлайн прямой поезд Киев - Вена и пересадочный поезд Чоп - Вена, а автоматическая функция поиска маршрута с пересадкой позволяет удобно найти и приобрести сразу 2 билета.

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Новый прямой поезд №143/146 Вена - Чоп - Вена следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi, а на большей части маршрута (между станциями Дебрецен и Вена) в составе поезда курсирует вагон-ресторан.

Экономическая правда