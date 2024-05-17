За чотири місяця найбільше видатків з 946 мільярдів спрямовано військовослужбовцям 

За січень – квітень 2024 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 946,3 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, у квітні було витрачено 253,1 млрд гривень.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

Реклама:

- 388,5 млрд грн – на оплату праці з нарахуваннями (у квітні – 102,7 млрд грн), або 41,1 % від загального обсягу видатків, витрачених за січень – квітень 2024 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 297,4 млрд грн (у квітні – 78,5 млрд грн);

- 140,3 млрд грн – на оплату використання товарів і послуг (у квітні – 39,6 млрд грн), або 14,8 % від загального обсягу видатків, із них:

63,4 млрд грн – для підтримки Збройних Сил України на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування), пально-мастильних матеріалів, продуктів харчування;

- 187,3 млрд грн – на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) (у квітні – 49,1 млрд грн), або 19,8 % від загального обсягу видатків.

Реклама:

- 64,5 млрд грн – на обслуговування державного боргу (у квітні – 20,5 млрд грн), або 6,8% від загального обсягу;

- 50,8 млрд грн – на трансферти місцевим бюджетам (у квітні – 14,6 млрд грн), або 5,4% від загального обсягу.