Україна в окремі години вийшла на фізичний максимум в імпорті електрики

Українська енергосистема протягом доби залучить імпорт електроенергії з 5 країн з максимально можливою потужністю в окремі години до 1 700 МВт.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Так, протягом доби з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови передбачається імпорт електрики загальним обсягом 22 489 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 700 МВт. З 1 грудня 2023 року - це максимальна технічна можливість імпорту електроенергії в годину з Європи до України та Молдови.

Крім того, у четвер, 16 травня, для подолання дефіциту в енергосистемі, на запит "Укренерго" було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 00:00 до 01:00 та з 15:00 до 16:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини.

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Аварійні відключення по всій Україні: чому вимикають світло та як допомогти енергосистемі?

Нагадаємо:

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В "Укренерго" заявили, що графіки погодинних відключень (ГПВ) у п'ятницю, 17 травня, для побутових та промислових споживачів будуть діяти по всій Україні з 00:00 до 08:00 та з 19:00 до 24:00.

В Україні недостатньо потужностей генерації та імпорту електроенергії для покриття споживання, зранку вводилися екстрені відключення в окремих регіонах.

Відключення споживачів, що розпочалися із 14 травня, можуть тривати до серпня-вересня.

Після підвищення температури повітря планові або аварійні відключення електроенергії можуть бути скасовані за умови відсутності обстрілів, але ситуація в енергосистемі навряд покращиться.

Деякі з українських обленерго повідомили про зміну графіків погодинних відключень електроенергії побутовим споживачам, порівняно з анонсованими НЕК "Укренерго".