У TikTok працюють над застосунком для обміну фотографіями

Соціальна мережа TikTok розробляє застосунок-конкурент Instagram для обміну фотографіями, який може отримати назву TikTok Notes.

Про це пише TechCrunch із посиланням на скріншоти, опубліковані користувачами.

"Протягом останніх кількох днів користувачі TikTok отримують спливаючі повідомлення про новий застосунок TikTok Notes для обміну фотографіями.

У повідомленні йдеться про те, що компанія незабаром запускає "новий застосунок для фотопостів" під назвою TikTok Notes, і в ньому можна буде ділитися фотографіями. Користувачі також можуть вирішити не публікувати свої фотографії в новому застосунку", - пише видання.

TikTok підтвердив, що працює над застосунком, але уточнив, що він ще не доступний.

"В рамках нашого постійного прагнення до інновацій, ми вивчаємо способи розширити можливості нашої спільноти створювати і ділитися своєю творчістю за допомогою фотографій і тексту у спеціальному просторі для цих форматів", - сказав представник TikTok в інтерв'ю TechCrunch.

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno

