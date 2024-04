В TikTok работают над приложением для обмена фотографиями

Социальная сеть TikTok разрабатывает приложение-конкурент Instagram для обмена фотографиями, которое может получить название TikTok Notes.

Об этом пишет TechCrunch со ссылкой на скриншоты, опубликованные пользователями.

"В течение последних нескольких дней пользователи TikTok получают всплывающие сообщения о новом приложении TikTok Notes для обмена фотографиями.

В сообщении говорится о том, что компания вскоре запускает "новое приложение для фотопостов" под названием TikTok Notes, и в нем можно будет делиться фотографиями. Пользователи также могут решить не публиковать свои фотографии в новом приложении", - пишет издание.

Реклама:

TikTok подтвердил, что работает над приложением, но уточнил, что оно еще не доступно.

"В рамках нашего постоянного стремления к инновациям, мы изучаем способы расширить возможности нашего сообщества создавать и делиться своим творчеством с помощью фотографий и текста в специальном пространстве для этих форматов", - сказал представитель TikTok в интервью TechCrunch.

Looks like TikTok is launching a new app for photo posts called 'TikTok Notes'. pic.twitter.com/xTbgcGxJno

Реклама: