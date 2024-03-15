Дохід TikTok у США торік сягнув рекордних $16 мільярдів на тлі можливої заборони – FT

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Дохід платформи коротких вдео TikTok у США за підсумками 2023 року досяг рекордних 16 млрд доларів.

Про це пише Fincnacial Times із посиланням на 3 джерела, обізнаних із фінансовими показниками компанії.

За словами співрозмовників FT, платформа, яка належать пекінській компанії ByteDance, досягла рекордних доходів у США в 2023 році.

"Названі ними 16 мільярдів доларів підкреслюють масштаб діяльності соцмережі в США на тлі того, зо Конгрес прагне змусити продати платформу американському покупцеві.

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ByteDance в цілому знаходиться на шляху до того, щоб обігнати власника Facebook, компанію Meta, як найбільшу в світі компанію соціальних мереж за обсягом продажів", - пише газета.

П'ятеро джерел повідомили, що у 2023 році дохід ByteDance сягнув 120 мільярдів доларів, що приблизно на 40 відсотків більше, ніж роком раніше. Зростання відбулося завдяки стрімкому зростанню TikTok, хоча більшу частину доходів компанія отримує з Китаю.

Для порівнянння, Meta заявила про 135 млрд дол доходів минулого року, що на 16% більше, ніж у 2022 році.

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Компанія ByteDance не розкриває публічно свої фінансові дані. Компанія відмовилася коментувати фінансові показники.

"Ці дані з'явилися на тлі того, що цього тижня майбутнє TikTok у США було поставлено під сумнів після того, як Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що передбачає продаж TikTok некитайській компанії протягом шести місяців або його заборону в американських магазинах застосунків.

Законопроєкт все ще потребує схвалення Сенату та підпису президента Джо Байдена", - нагадує FT.

Будь-яка потенційна угода з купівлі TikTok зіткнеться з високою ціною - застосування аналогічного мультиплікатора доходу до Meta може оцінити TikTok US в 150 мільярдів доларів - і необхідністю отримання схвалення Пекіна, додає газета.

Хоча TikTok залишається збитковим через значні інвестиції в глобальну експансію, ByteDance в цілому зафіксувала 28 млрд дол чистого прибутку за 2023 рік, кажуть джерела FT, обізнані з її фінансами.

Більша частина бізнесу групи припадає на Китай, де ByteDance управляє сестринським застосунком TikTok Douyin і зростаючим бізнесом електронної комерції в застосунку.

Нагадаємо:

Палата представників Конгресу США підтримала законопроєкт, який змусить китайського власника TikTok або продати популярний відеододаток, або його заборонять в Сполучених Штатах.

За даними джерела WSJ, колишній глава Activision Blizzard Боббі Котік висловив інтерес до купівлі TikTok співзасновнику ByteDance Чжан Іміну.

Колишній міністр фінансів США часів Трампа Стівен Мнучін створює групу інвесторів для придбання TikTok у китайської компанії ByteDance, оскільки двопартійний законопроєкт, що проходить через Конгрес, загрожує подальшому існуванню TikTok в США.