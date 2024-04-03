"Київстар" розпочинає співпрацю з холдингом SHERIFF в рамках гуманітарного розмінування України

Найбільший оператор електронних комунікацій "Київстар" та холдинг охоронних компаній SHERIFF, зокрема, напрям SHERIFF Demining, який є сертифікованим оператором протимінної діяльності, підписали меморандум про співпрацю.

Україна зараз — найбільш замінована країна у світі. За даними ДСНС, мінами та нерозірваними боєприпасами забруднено близько 175 тисяч кв. км території. Саме тому "Київстар" та SHERIFF Demining починають працювати над технологією для операторів з гуманітарного розмінування.

Компанії проводитимуть спільне випробування сервісів сигналу корекції RTK, що забезпечить високу точність картографування забруднених територій та позначення вибухонебезпечних предметів.

"Допомагати у відновленні країни — важлива місія не лише для Київстар, а й для всього українського бізнесу. Щоб пришвидшити процес розмінування й відбудови країни, ми готові ділитися досвідом впровадження новітніх технологій, які зможуть уберігати життя українців, — коментує Ілля Польшаков, директор з розвитку нових напрямків бізнесу Київстар. — Зокрема, для безпечного розмінування важливо забезпечити визначення точних координат мін та меж забруднених територій. І для цього необхідне якісне GNSS-обладнання з підтримкою технології RTK".

Київстар забезпечить партнерів доступом до технології RTK та надаватиме рекомендації щодо вибору та використання GNSS-приймачів. Також спеціалісти компанії здійснюватимуть аналітичні дослідження з випробування технологій позиціювання та визначення координат на місцевості.