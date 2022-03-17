Экономическая правда

Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет "эрефии" 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?
16 марта 2022, 08:55 — Богдан Мирошниченко, Дмитрий Денков
Проигравшие в войне платят репарации и контрибуции. Победители – только по долгам, благодаря которым одерживались победы. Как государства во время войн ссужали средства, и как украинцы без оружия в руках могут приблизить победу? (укр)