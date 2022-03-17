Экономическая правда

путь на дно Финансовый фронт войны: почему Украина уже выигрывает и что с российским дефолтом 16 марта так и не стало датой отсчета для дефолта РФ. Когда это может произойти, и почему западные санкции имеют более уничтожающее влияние на экономику страны-агрессора.(укр)

грязная война Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет "эрефии" 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?

финансы Поддержать своих, чтобы не кормить чужих. Как куются финансовые победы в войнах Проигравшие в войне платят репарации и контрибуции. Победители – только по долгам, благодаря которым одерживались победы. Как государства во время войн ссужали средства, и как украинцы без оружия в руках могут приблизить победу? (укр)

продовольственная безопасность Накормить страну в условиях войны. Как украинские аграрии готовятся к новому сезону Почему нападение РФ на Украину угрожает миру голодом, и готовы ли украинские фермеры обеспечить продовольственную безопасность страны? (укр)

хроника падения Китай поглощает Россию: спасет ли россиян платежная система Поднебесной UnionPay Visa и Mastercard ушли из "эрефии". Теперь россияне рассчитывают, что Китай им поможет проводить расчеты за рубежом. Но, скорее всего, это им не поможет.

мнение Эффект от санкций на РФ. Когда они подействуют? Достаточно ли мощные санкции цивилизованный мир применил против России и насколько быстрый и сильный эффект они будут иметь? Анализ.

PROMOTED Финансовый фронт: безналичные расчеты в военное время Сегодня понятие безопасности стало одной из ключевых ценностей в жизни украинцев. Рассказываем, почему во время войны важно платить картой (кэшлесc).