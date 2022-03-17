Экономическая правда

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Укр / Рус

Новости

13:16
графикУ западных банков сейчас есть три пути "на выход": кто дальше финансирует агрессора
13:01
Стартап россиян по доставке еде обанкротился в США
12:59
Минсоцполитики и "Сільпо" будут сотрудничать для обеспечения гуммопомощью
ВНИМАНИЕОбращение журналиста Экономической правды
12:42
Россия в конце концов произвела выплаты по бондам – дефолт откладывается
12:38
Крупнейший в мире производитель стекла приостанавливает инвестиции в РФ
12:37
Крупнейшая торрент-платформа заблокирует доступ россиянам
12:20
Легкоатлетов из России и Беларуси отстранили от участия в мировых соревнованиях
12:04
Комиссия, регулирующая судоходство на Дунае, остановила полномочия России
11:57
Заммэра Мариуполя о местных заводах: все стоит, запустить это все уже нельзя
11:48
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 26 миллионов – нужна поддержка
11:38
Дизтопливо и бензин подешевеют на 5-7 гривен – Минэкономики
11:28
Burger King не может выйти из российского рынка — партнер в России отказался закрывать рестораны
11:24
Украина сегодня получит вторую часть транша от ЕС в 300 миллионов евро
10:59
Нидерланды заморозили российские активы на 200 миллионов евро
10:48
Киностудия Paramount сворачивает работу в России
10:43
Сбербанк прекратил переводы физлиц в пяти валютах
10:25
Британия приостановила обмен налоговой информацией с РФ и Беларусью
09:59
Международный союз биатлонистов начал процедуру отстранения федераций РФ и Беларуси
09:52
"Газпром" экспортирует газ через Украину на максимальных уровнях
09:45
В Польше готовят возможность для украинцев обменять свои гривны на злотые
09:34
Рынок криптовалют слишком мал, чтобы стать инструментом обхода санкций против РФ – Bloomberg
09:23
Хакеры из ОРЛО запустили электронную рассылку с вирусом украинским госорганам
09:12
Старейший банк США приостанавливает покупку российских ценных бумаг
08:47
Производитель шин Pirelli сворачивает деятельность в России
08:25
Toyota возобновляет работу в Украине
08:00
S&P снизило рейтинг России до преддефолтного
00:58
Зеленский хочет, чтобы гражданам гарантировали всю сумму банковских вкладов
00:48
Бизнесу во время войны будут выдавать кредиты под 0%, количество разрешений сократят в 30 раз
17 марта, 2022
23:32
путь на дноЕвропа без российского газа, а путин – без ботокса: итоги на экономическом фронте 17 марта
22:55
Дефолт переносится: JPMorgan получил платеж по российским бондам
22:50
Министерство: в Украине достаточный запас энергоресурсов
22:38
Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с Роскосмосом
21:53
В РФ разрешили "местным умельцам" ремонтировать Boeing и Airbus
21:22
PayPal начал полноценно работать в Украине
21:02
Ермак призвал ведущие инвесткомпании принять участие в восстановлении Украины после войны
20:47
Нафтогаз планирует подключить пятую ТЭС к поставкам газа
20:19
Минэнерго: есть запрос на украинскую электроэнергию от ЕС
19:41
Мировые страховые компании готовятся к масштабным выплатам на фоне войны в Украине
19:20
Подключить Крым к Запорожской АЭС невозможно – Укрэнерго
18:57
Amazon закрыла сделку по приобретению киностудии MGM за 8,45 миллиардов долларов
18:29
Букмекер Parimatch ограничил сотрудничество с "Челси"
18:28
ДТЭК начала покупать уголь в Польше
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бизнес

ІТ-отрасль поможет Украине выстоять в войне: опрос больших игроков

18 марта 2022, 12:30 — Всеволод Некрасов
Главные новости

S&P снизило рейтинг России до преддефолтного

Бизнесу во время войны будут выдавать кредиты под 0%, количество разрешений сократят в 30 раз

Европа без российского газа, а путин – без ботокса: итоги на экономическом фронте 17 марта

Публикации

война

5 ответов про экономику на войне: курс гривни, банки, сумма убытков

17 марта 2022, 19:30 — Глеб Вышлинский
путь на дно
Финансовый фронт войны: почему Украина уже выигрывает и что с российским дефолтом
16 марта так и не стало датой отсчета для дефолта РФ. Когда это может произойти, и почему западные санкции имеют более уничтожающее влияние на экономику страны-агрессора.(укр)
17 марта 2022, 09:45 — Ярослав Винокуров
грязная война
Бизнес на крови. Какие международные компании финансируют российскую армию
Некоторые компании предприняли показательные шаги по сокращению инвестиций, но полностью свою деятельность в РФ не прекратили. Эти компании в 2021 году заплатили в бюджет "эрефии" 20 миллиардов. Кто является крупнейшим спонсором войны?
16 марта 2022, 08:55 — Богдан Мирошниченко, Дмитрий Денков
финансы
Поддержать своих, чтобы не кормить чужих. Как куются финансовые победы в войнах
Проигравшие в войне платят репарации и контрибуции. Победители – только по долгам, благодаря которым одерживались победы. Как государства во время войн ссужали средства, и как украинцы без оружия в руках могут приблизить победу? (укр)
15 марта 2022, 18:00 — Николай Максимчук
PROMOTED
Более 62 миллионов грн — поддержка ПУМБ для ВСУ и Сил теробороны
15 марта 2022, 16:30 — PROMOTED
итоги года

Главные научные открытия 2021 года, которые меняют мир

30 декабря 2021, 18:10 — Всеволод Некрасов
продовольственная безопасность
Накормить страну в условиях войны. Как украинские аграрии готовятся к новому сезону
Почему нападение РФ на Украину угрожает миру голодом, и готовы ли украинские фермеры обеспечить продовольственную безопасность страны? (укр)
15 марта 2022, 12:00 — Богдан Мирошниченко
хроника падения
Китай поглощает Россию: спасет ли россиян платежная система Поднебесной UnionPay
Visa и Mastercard ушли из "эрефии". Теперь россияне рассчитывают, что Китай им поможет проводить расчеты за рубежом. Но, скорее всего, это им не поможет.
13 марта 2022, 10:00
мнение
Эффект от санкций на РФ. Когда они подействуют?
Достаточно ли мощные санкции цивилизованный мир применил против России и насколько быстрый и сильный эффект они будут иметь? Анализ.
12 марта 2022, 13:30 — Павел Матюша
PROMOTED
Финансовый фронт: безналичные расчеты в военное время
Сегодня понятие безопасности стало одной из ключевых ценностей в жизни украинцев. Рассказываем, почему во время войны важно платить картой (кэшлесc).
12 марта 2022, 13:00
кибервойна
Может ли РФ отключиться от глобального интернета
Россия еще не готова отключиться от всемирной паутины. Почему такой сценарий вряд ли возможен. Разбор. (укр)
11 марта 2022, 10:00 — Всеволод Некрасов
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Как мир может заблокировать россию в воздухе, на море и на суше

10 шагов для изоляции РФ в сфере транспорта и инфраструктуры, которые ускорят свержение режима путина. (укр)
Владислав Криклий
министр инфраструктуры Украины (2019-2021)

Что делать, если во время войны потеряли жилье или транспорт

Алгоритм действий для тех, чье имущество было повреждено в результате военных действий. (укр)
Ксения Семенова
депутат Киевского городского совета

Как быстро "перезапустить" экономику в военных условиях

Почему важно сохранить человеческий капитал в стране и как эффективно использовать аграрный потенциал Украины на первом этапе восстановления? (укр)
Ярослав Жалило
заместитель директора Национального института стратегических исследований

Покроет ли страховка обстрелянный автомобиль или разбомбленный дом

Стоит ли украинцам рассчитывать на страховые выплаты за утраченное во время войны имущество? (укр)
Вячеслав Черняховский
Генеральный директор Ассоциации "Страховой бизнес"

Громады получат частичную компенсацию от правительства за поселение переселенцев

Правительство возместит коммунальные расходы бюджетам громад, которые будут принимать переселенцев. Как это будет работать? (укр)
Алексей Чернышов
министр развития громад и территорий Украины

Какая ситуация в финансовом секторе и на валютном рынке Украины

Спрос на валюту превосходит предложение, а финансовая система Украины остается стабильной. (укр)
Богдан Данилишин
академик НАН Украины, заведующий кафедрой КНЭУ им. В.Гетьмана

Заплатить должны все россияне

Все последствия дефолта уже есть в российской экономике, а его объявление сугубо технический вопрос. (укр)
Сергей Фурса
инвестиционный банкир

Интервью

Экс-зампред Центробанка РФ: Можно Финляндию оккупировать и при этом Европа будет покупать российский газ

Что происходит с российской экономикой, какой у нее запас прочности, во сколько обходятся военные авантюры Путина, и какие санкции могут быть неприятными для РФ.
23 февраля 2022, 20:50

19 вещей, на которые люди тратят слишком много денег

"Экономическая правда" предлагает остановиться и задуматься о том, как можно сократить необязательные расходы.

Новости компаний

Ukrainian business has launched an international fundraising campaign to support the Ukrainian army
Розвиток картографії в Україні не стоїть на місці (укр)
IBOX BANK стал первым банком в Украине, получившим лицензию КРАИЛ на ведение деятельности в сфере игорного бизнеса
Экономическая правда
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