За ініціативи Київстар ТБ понад 400 тис грн спрямовано на проєкт "Дитяча надія"

На допомогу дітям з опіками в межах проєкту "Дитяча надія" платформа кіно та телебачення Київстар ТБ спрямувала понад 400 000 грн із надходжень від пакета "Благодійний" і голосування у фіналі проєкту "Голос країни". Користувачі Київстар ТБ можуть і надалі долучатися до благодійної ініціативи.

"Дитяча надія" – це спільна благодійна ініціатива Київстар і платформи dobro.ua, яка допомагає дітям в Україні боротися з серцевими й онкологічними захворюваннями та опіками.

Зібрані в рамках ініціативи кошти йдуть на забезпечення дитячих онкологічних і кардіологічних диспансерів по всій Україні, а також на потреби блоку дитячих опіків Національного реабілітаційного центру "Незламні" на базі Першого медоб'єднання Львова.

Київстар ТБ у травні 2023 року створила спеціальний пакет "Благодійний", 40% від плати за який йде на допомогу дітям з опіками. Протягом 2023 року завдяки користувачам, що підключили пакет, було зібрано 160 000 гривень і спрямовано на закупівлю лазера для шліфування післяопікових рубців.

Також наприкінці жовтня 2023 року під час фіналу 13 сезону "Голосу країни" платформа кіно та телебачення ініціювала благодійне голосування за допомогою SMS, дзвінків і Суперголосу в застосунку Київстар ТБ.

Завдяки ініціативі було зібрано 250 000 гривень. Кошти були спрямовані на збір на УЗД-апарат для проходження діагностик для дітей, що лікуються у медичному центрі "Незламні". Загальна сума збору на УЗД-апарат становить 3 350 000 грн.

Збір ще не закритий, тож Київстар заохочує своїх абонентів долучитись до благодійних переказів на підтримку дітей з опіками.

Кожен може допомогти, підключивши пакет "Київстар ТБ. Благодійний", а користувачі передоплаченого зв’язку від Київстар можуть зробити пожертву за допомогою SMS з сумою від 1 до 3000 гривень на номер 450025.

Долучитись до проєкту також можна, надіславши пожертву з банківської картки на сайті dobro.ua