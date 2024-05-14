ПриватБанк та Visa запустили цифрову оплату в київських приміських автобусах

ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київської області, першим став маршрут "Київ-Боярка".

Про це повідомила пресслужба банку.

"ПриватБанк та Visa впровадили можливість безготівкової оплати у приміських маршрутних автобусах м. Києва та Київської області. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за транспортні послуги тепер можна сплачувати електронно", - йдеться у повідомленні.

Технологічною основою оплати є інноваційне рішення від ПриватБанку "Термінал" на основі технології Visa Tap to Phone.

Реклама:

"Застосунок працює на основі технології Visa Tap to Phone, яка перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чипом, на повноцінний POS-термінал із такими самими суворими протоколами захисту", - продовжили у пресслужбі.

Грошові операції здійснюються на основі EMV - міжнародного стандарту оплати банківськими картками, який присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.

Нагадаємо:

Реклама:

У ПриватБанку з’явиться опція персоналізованих знижок і кешбеків від топових українських брендів та компаній в рамках нової програми лояльності "Привіт".

ПриватБанк відкрив українському бізнесу можливість проведення валютно-обмінних операцій за допомогою сервісу Торгова платформа.