ПриватБанк та Visa запустили цифрову оплату в київських приміських автобусах
ПриватБанк і Visa запустили цифрову оплату в приміському транспорті Київської області, першим став маршрут "Київ-Боярка".
Про це повідомила пресслужба банку.
"ПриватБанк та Visa впровадили можливість безготівкової оплати у приміських маршрутних автобусах м. Києва та Київської області. Маршрут "Київ – Боярка" став першим, на якому за транспортні послуги тепер можна сплачувати електронно", - йдеться у повідомленні.
Технологічною основою оплати є інноваційне рішення від ПриватБанку "Термінал" на основі технології Visa Tap to Phone.
"Застосунок працює на основі технології Visa Tap to Phone, яка перетворює сучасні смартфони або планшети на базі операційних систем Android та IOS, обладнані NFC-чипом, на повноцінний POS-термінал із такими самими суворими протоколами захисту", - продовжили у пресслужбі.
Грошові операції здійснюються на основі EMV - міжнародного стандарту оплати банківськими картками, який присвоює кожній транзакції динамічну криптограму ("токен"), яку неможливо використати повторно, а мобільні девайси забезпечують додатковий рівень біометричної аутентифікації.
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