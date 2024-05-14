"Відкат реформи корпуправління": Рада зобов'язала "Укрнафту" сплачувати дивіденди безпосередньо до держбюджету

Верховна Рада 9 травня ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення здійснення зовнішньоекономічних операцій з експорту деяких товарів" із правкою, яка свідчить про відкат реформи корруправління держкомпаній.

Про це повідомив у Facebook незалежний консультант з корпоративного управління, один із авторів реформи Олександр Лисенко.

"9 травня парламент прийняв закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України з метою поліпшення здійснення зовнішньоекономічних операцій щодо експорту деяких товарів. На перший погляд, нічого спільного між корпоративним управлінням держкомпаніями та експортом товарів. Навіть головний комітет інший – фінансовий, а не економічний.

Проте, несподівано, голова фінансового комітету (Данило Гетманцев - ред.) вирішив внести поправку під номером 159 до експортного законопроєкту, яка передбачала зміни до закону про управління об'єктами держвласності - ключового закону про корпоративне управління держкомпаній. Суть цієї поправки не менш неясна, ніж факт її наявності в законопроєкті щодо експорту товарів", - написав Лисенко.

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За його словами, поправкою передбачається, що компанії, які перейшли під управління держави внаслідок примусового відчуження або конфіскації майна в умовах правового режиму воєнного стану (зокрема, "Укрнафта"), і в яких акціонером є господарське товариство, частка держави в статутному капіталі якого становить 50% або більше, сплачуватимуть дивіденди безпосередньо до держбюджету.

"Іншими словами, "Укрнафта", більшість акцій якої належить "Нафтогазу", більше не матиме права на отримання дивідендів як акціонер компанії (зрештою, як це і було до прийнняття 5593д)", - пояснив експерт.

"Чому це відкат: введення консолідованої виплати дивідендів (коли материнська компанія спершу збирає дивіденди у всіх своїх дочірніх компаніях, а потім виплачує їх власникам материнської компанії - у випадку "Нафтогазу", уряду в бюджет) було одним із важливих досягнень після прийняття 5593-д/3587. Зокрема, це було однією з рекомендацій, наданою ОЕСР при розробці 5593-д.

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Прийняття законопроєкту 5593-д саме відповідно до стандартів ОЕСР було передумовою отримання такого важливого для України фінансування від наших партнерів, зокрема, МВФ. А тепер виходить, що ми обіцяли прийняти хороший закон, але не обіцяли його потім не змінювати", - додав Лисенко.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що у законопроєкті про держбюджет на 2024 рік пропонувалось встановити обов’язок для компаній, 50 і більше відсотків акцій яких належать "Нафтогазу", сплатити дивіденди за 2023 рік безпосередньо до держбюджету у розмірі не менше 90%, у строк до 1 липня 2024 року.

При цьому практика, яка відповідає Рекомендаціям ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами, передбачає, що дивіденди мають виплачувати на консолідованій основі на рівні материнської компанії.

У свою чергу, практика, коли дочірні компанії сплачують дивіденди безпосередньо до держбюджету (а не до материнської компанії), порушує принцип рівних умов між держкомпаніями та приватними компаніями.

Міжнародна компанія Grant Thornton завершила незалежний аудит ПАТ "Укрнафта". За результатами 2023 року чистий прибуток компанії становив 23,6 млрд грн.

Економічна правда