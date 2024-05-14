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Кабмін вніс зміни до бронювання працівників, які відновлюють енергетику 

Вівторок, 14 травня 2024, 17:20 - Економічна правда

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних під час дії воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Він зазначив, що зміни спрямовані на створення необхідних умов для бронювання працівників підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу 

Йдеться також про їх підрядні організації, які здійснюють будівництво, ремонт, відновлення, надання послуг, виготовлення чи поставку обладнання.

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А діяльність цих працівників спрямована на відновлення зруйнованого чи пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ майна об’єктів критичної інфраструктури, безперебійне функціонування Об’єднаної енергетичної системи та газотранспортної системи України

Перелік підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу та їх підрядних організацій затверджується Міненерго.

Нагадаємо:

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У травні 2024 року на місяць автоматично продовжили відстрочку від мобілізації для тих, кому це передбачено за відповідним рішенням Міністерства економіки. Крім того, у травні стало відомо, що 4 тис айтівців мають бронювання від мобілізації, ще 1 300 очікують на бронювання.

Кабмін енергетика
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