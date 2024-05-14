НБУ прогнозує помірне пришвидшення інфляції в найближчі місяці

Нацбанк прогнозує, що в найближчі місяці зростання споживчих цін помірно пришвидшиться через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та збільшення витрат бізнесу на оплату праці.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк нагадує, що, за даними Держстату, у квітні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі залишилася на рівні попереднього місяця - 3,2%. У місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Фактичні темпи зростання цін були дещо нижчими за траєкторію прогнозу Нацбанку, опубліковану в Інфляційному звіті за квітень 2024 року (3,6% р/р), зазначили в НБУ.

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"Відхилення від прогнозу й надалі забезпечувала динаміка мало прогнозованих чинників тимчасового характеру, передусім стрімкіше падіння цін на сирі продукти харчування. Це пов'язано як з ефектами теплої цьогорічної погоди й меншим тиском на витрати бізнесу через здешевлення сировини під впливом значних минулорічних врожаїв, так і з переорієнтацією виробників на внутрішній ринок через блокаду західних кордонів.

Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який має найбільший вплив монетарна політика, зберігався. Базова інфляція в квітні зросла до 4,4% р/р, що загалом відповідало прогнозу НБУ. З одного боку, вторинні ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів та поліпшення інфляційних очікувань стримували фундаментальний інфляційний тиск. З іншого, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та здорожчання імпорту через блокаду західних кордонів тиснули на споживчі ціни в бік підвищення", - йдеться у повідомленні.

При цьому Національний банк прогнозує, що зростання споживчих цін помірно пришвидшиться в найближчі місяці: через вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року та теплої погоди цього року, збільшення витрат бізнесу на оплату праці та зростання адміністративної складової інфляції.

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"Водночас інфляцію стримуватимуть зниження зовнішнього цінового тиску та заходи монетарної політики, в тому числі з підтримання контрольованої ситуації на валютному ринку та захисту заощаджень населення від інфляційного знецінення", - пояснили в НБУ.

Монетарна політика й надалі спрямовуватиметься на збереження інфляції на помірному рівні цього року та повернення її до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років, заявив Нацбанк.

Нагадаємо:

У квітні інфляція зросла на 0,2% порівняно з березнем 2024 року. При цьому у квітні, як і в березні, річний показник становив 3,2% після прискорення на 4,3% у лютому.

Національний банк України покращив свої очікування щодо індексу споживчих цін у 2024 році з 8,6% до 8,2%.

Національний банк України роз'яснив причини сповільнення інфляції на початку 2024 року. Найбільший внесок у сповільнення мали ціни на сирі продукти, що в березні 2024 року знизилися на 4.9% рік до року.

У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.

Економічна правда