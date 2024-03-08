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Фінляндія попередила, що авто з номерами РФ мають залишити країну до 16 березня

П'ятниця, 8 березня 2024, 19:05 - Олексій Павлиш
 
фото: Yle

Автомобілі з російськими реєстраційними номерами мають бути вивезені з Фінляндії до 16 березня.

Про це заявив керівник відділу контролю Митної служби країни Самі Ракшіт, пише Yle.

Що станеться з російськими автомобілями після цієї дати - складне питання, заявив Ракшит.

За його словами, буде проведено оцінку, чому автомобіль все ще у Фінляндії, як довго він там пробув, і чи пройдено щодо його частини необхідні формальності. Детальніший план дій ще в розробці.

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У вересні 2023 року у Фінляндії набула чинності заборона на в'їзд на територію країни легкових автомобілів із російськими номерами.

Тоді у фінському уряді пояснювали, що російські автомобілі, які вже знаходяться в країні, повинні залишити її територію протягом шести місяців, інакше такі транспортні засоби можуть бути конфісковані.

Економічна правда

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