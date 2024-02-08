Фінляндія продовжила закриття кордону з Росією ще на два місяці

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Уряд Фінляндії вирішив, що пункти пропуску між Фінляндією та Росією будуть закриті ще на два місяці, до 14 квітня.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Рішення уряду Фінляндії означає, що кордон буде закритий протягом двох місяців. Раніше його закривали щомісяця. Згідно з попередніми рішеннями, кордон мав відкритися цієї неділі.

Закриття кордону виправдовується тим, що Росія використовує мігрантів, щоб тиснути на Фінляндію.

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Нагадаємо:

У листопаді 2023 року через наплив мігрантів з боку Росії влада Фінляндії поступово почала закривати кордонні пункти пропуску.

Наприкінці листопада Фінляндія вирішила тимчасово закрити останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією. Причиною цього рішення стала спроба Росії чинити вплив на Фінляндію.

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Економічна правда