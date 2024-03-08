Финляндия предупредила, что авто с номерами РФ должны покинуть страну до 16 марта

фото: Yle

Автомобили с российскими регистрационными номерами должны быть вывезены из Финляндии до 16 марта.

Об этом заявил руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит, пишет Yle.

Что произойдет с российскими автомобилями после этой даты - сложный вопрос, заявил Ракшит.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он там пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности. Более подробный план действий еще в разработке.

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В сентябре 2023 года в Финляндии вступил в силу запрет на въезд на территорию страны легковых автомобилей с российскими номерами.

Тогда в финском правительстве объясняли, что российские автомобили, которые уже находятся в стране, должны покинуть ее территорию в течение шести месяцев, иначе такие транспортные средства могут быть конфискованы.

Экономическая правда

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