Фінляндія назавжди закриє два пункти пропуску з Росією

Прикордонна служба Фінляндії планує назавжди закрити тимчасові пункти пропуску "Паріккала" та "Інарі". Протягом декількох років через них не спостерігається рух.

Про це повідомляє видання Yle.

"Прикордонна служба планує назавжди закрити тимчасові пункти перетину кордону в Паріккала та Інарі в Лієксані. На цих переходах вже кілька років не було руху транспорту", – пише видання.

Як зазначається, у Лієксанському районі є два тимчасових пункти перетину кордону - "Паріккала" та "Інарі". Вони використовувалися переважно для перевезення деревини.

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Обидва пункти перетину кордону були тимчасово закриті протягом кількох років. У Паріккала рух було зупинено через санкції ЄС, а в Лієксанському Інарі - через припинення імпорту деревини.

Нагадаємо:

У листопаді 2023 року через наплив мігрантів з боку Росії влада Фінляндії поступово почала закривати кордонні пункти пропуску.

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Наприкінці листопада Фінляндія вирішила тимчасово закрити останній діючий пункт пропуску на кордоні з Росією. Причиною цього рішення стала спроба Росії чинити вплив на Фінляндію.

Уряд Фінляндії вирішив, що пункти пропуску між Фінляндією та Росією будуть закриті ще на два місяці, до 14 квітня.

Економічна правда