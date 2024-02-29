У Фінляндії заявили, що доходи від росактивів слід використати на озброєння України
Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що дохід від заморожених російських активів слід використати для озброєння України.
Про це повідомляє видання Yle.
На думку Валтонен, ЄС та США могли б спільно реалізувати цю ідею. G7 та ЄС разом заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів, очікувана щорічна дохідність яких становить близько 3 мільярдів євро.
"Ці кошти можна було б пустити на закупівлю зброї, постачання оборонних засобів і, в довгостроковій перспективі, на відновлення України", - сказала Валтонен.
Водночас міністр нагадала, що це доволі складне юридичне питання.
"Одним із головних цінностей на Заході вважається недоторканність приватної власності. Не всі громадяни зрозуміють, чому ми не можемо просто забрати й привласнити кошти сусідньої держави, яка веде жорстоку агресивну війну, нехтуючи всіма міжнародними нормами. Проте ми повинні дотримуватися своїх принципів", - підкреслила Валтонен.
Нагадаємо:
На думку президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, Європейський союз повинен розглянути можливість використання прибутку від заморожених російських активів для закупівлі військового спорядження для України.