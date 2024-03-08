Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону – Шмигаль
Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом, передає Інтерфакс-Україна.
"Окрему увагу ми приділили питанням торгівлі та аграрної сфери. Україна готова для подальших кроків, скоординованих із сусідніми країнами – членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції", – сказав Шмигаль.
У цьому контексті прем'єр відзначив прогрес Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції щодо вироблення спільних рішень.
Також він високо оцінив ініціативи Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі й висловив сподівання на позитивне голосування Європарламенту з цього питання без жодних поправок.
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Нагадаємо:
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через блокаду кордону польськими фермерами Польща зазнає більших збитків, ніж Україна.