Шмигаль: Блокада кордону - безглузда, Польща втрачає більше, ніж Україна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що через блокаду кордону польськими фермерами Польща зазнає більших збитків, ніж Україна.

Про це він сказав на підсумковій пресконференції, повідомляє "Європейська правда".

Він назвав блокаду кордону "абсолютно безглуздою", оскільки понад 90% українського експорту йде морем або через дунайські порти.

"В чому абсурдність ситуації – Польща втрачає у цій боротьбі більше, ніж Україна. Питання в тому, що втрати України оплачуються кров'ю, в тому числі наших фермерів. Тому питання не в економічних збитках, а питання в моральному аспекті", – зазначив глава українського уряду.

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Він додав, що з 16 вересня жодна тонна українського зерна з чотирьох груп товарів не заїхала в Польщу. Всі групи товарів ідуть через польську територію транзитом.

Шмигаль також вважає неможливими вимоги повернути довоєнні квоти.

"Вважаю, що Україна зробила величезний крок на шляху до євроінтеграції. Сьогодні ми вже не в статусі асоціації, а кандидат в члени ЄС. Я переконаний, що Єврокомісія на ці умови не піде, це вже юридично неможливо", – сказав прем'єр.

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Також він додав, що попри блокаду не зафіксовано жодного випадку блокування доставки зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги і пального.

За його словами, випадки блокування, які "голосно роздуваються" у Telegram-каналах, стосуються не військової техніки, а комерційних автомобілів.

У Польщі в лютому фермери розпочали загальнонаціональні протести, блокуючи прикордонні пункти пропуску з Україною та порушуючи роботу портів і доріг.

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Європейська правда