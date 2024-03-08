Украина готова к дальнейшим шагам по деблокированию границы – Шмигаль

фото: Денис Шмыгаль

Украина готова к дальнейшим шагам, которые обеспечат деблокирование границы, возобновление экспорта и транзита украинской продукции.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, передает Интерфакс-Украина.

"Отдельное внимание мы уделили вопросам торговли и аграрной сферы. Украина готова для дальнейших шагов, скоординированных с соседними странами – членами ЕС и Еврокомиссией, которые обеспечат деблокирование границы, возобновление экспорта и транзита украинской продукции", – сказал Шмыгаль.

В этом контексте премьер отметил прогресс Координационной платформы по вопросам экспорта украинской агропродукции по выработке совместных решений.

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Также он высоко оценил инициативы Еврокомиссии по продолжению автономных мер по либерализации торговли и выразил надежду на положительное голосование Европарламента по этому вопросу без поправок.

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Напомним:

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что из-за блокады границы польскими фермерами Польша терпит больший ущерб, чем Украина.