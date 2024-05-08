РФ може тимчасово зняти заборону на експорт бензину, яку вводили на пів року

Міністерство енергетики РФ запропонувало уряду тимчасово зняти заборону експорту бензину, введену з березня 2024 року, після серії атак на російські нафтопереробні заводи.

Про це пише російський "Комерсант".

Зазначається, що уряд РФ має розглянути дану ініціативу найближчим часом. За словами віце-прем'єра Олександр Новака, зняття обмежень розглядається тільки "на якийсь період, щоб не мати потім дефіциту".

Він також додав, що наразі російський ринок бензину перенасичений. У Міненерго запевнили, що моніторять ринок "на предмет вжиття заходів як у частині недопущення дефіциту, так і в частині уникнення затоварення".

Реклама:

Нагадаємо:

Уряд Росії з 1 березня на пів року заборонить експорт бензину та збільшить норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.