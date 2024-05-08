Всі розділи
Укр / Рус

Енергетики повернули світло споживачам на Київщині після обстрілів росіян

Середа, 8 травня 2024, 10:47 - Артур Крижний

Енергетики ДТЕК відновили світло для 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після ранкової атаки росіян, яка пошкодила електромережі.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Вранці внаслідок чергової атаки уламками були пошкоджені електромережі в Київській області. 1023 родини у Вишгородському районі області залишилися без електрики", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Реклама:

Росіяни зранку, 8 травня, обстріляли вокзал у Херсоні, рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" тимчасово обмежено до Миколаєва.

Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

енергетика ДТЕК Київ Україна
Реклама:
Матеріали за темою
Ворог атакував енергооб’єкти у 6 областях: ввечері можливі обмеження споживання 8 травня 2024, 10:07
Тариф на електрику для населення може зрости вже цьогоріч – Держенергонагляд 7 травня 2024, 17:39
Через негоду знеструмлено понад 50 населених пунктів у 3 областях 7 травня 2024, 11:57
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті