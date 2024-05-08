Енергетики повернули світло споживачам на Київщині після обстрілів росіян
Середа, 8 травня 2024, 10:47 -
Енергетики ДТЕК відновили світло для 1023 родин у Вишгородському районі Київської області після ранкової атаки росіян, яка пошкодила електромережі.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Вранці внаслідок чергової атаки уламками були пошкоджені електромережі в Київській області. 1023 родини у Вишгородському районі області залишилися без електрики", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
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Росіяни зранку, 8 травня, обстріляли вокзал у Херсоні, рух поїзда №121/122 "Київ – Херсон – Київ" тимчасово обмежено до Миколаєва.
Уночі 8 травня російські окупанти атакували три теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.
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