"Державний оператор тилу" зекономив понад 2 мільярди завдяки конкуренції на закупівлях для армії

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) зекономила 2,2 млрд грн завдяки конкуренції на закупівлях речового майна для армії.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

"Завдяки конкуренції на закупівлях речового майна Державний оператор тилу зекономив 2,2 млрд грн. Ці кошти спрямовані на закупівлю засобів індивідуального захисту для військових", – йдеться в повідомленні.

У ДОТ зазначили, що вже розпочали закупівлю додаткового обсягу бронежилетів для Збройних сил України. Крім того, планується придбання:

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шоломів;

тактичних навушників.

За словами директорки з управління закупівлями ДОТ Вікторії Виноградової, сенс закупівель за нижчими цінами полягає не в тому, щоб просто звітувати про зекономлені кошти, а для правильного використання всіх заощаджених фінансів. Саме ДОТ у співпраці з Міністерством визначає нагальні потреби військових і спрямовуємо заощаджені бюджетні кошти на них.

Нагадаємо:

Закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) змінить підходи до закупівлі продуктів для Збройних Сил України.

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