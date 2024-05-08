Попит на електромобілі в Україні подвоївся: що обирали українці у квітні
Автопарк України у квітні 2024 року поповнили понад 4,2 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з квітнем 2023 року попит на електромобілі зріс удвічі.
Про це повідомляє пресслужба "УкрАвтопром".
Частка нових машин в реєстраціях склала в зазначений період 17% проти 21% роком раніше. Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто – 4141 шт. (нових – 707 шт., уживаних – 3434 шт.).
Серед 79 комерційних електромобілів новими були лише чотири авто. Також було зареєстровано один новий електробус.
До топу нових електромобілів місяця потрапили:
- Volkswagen iD.4 – 141 од.;
- Honda M-NV – 72 од.;
- Nissan Ariya – 68 од.;
- BYD Song Plus – 49 од.;
- MG 4 – 39 од.
Топ 5 уперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Nissan Leaf – 497 од.;
- Tesla Model 3 – 414 од.;
- Tesla Model Y – 343 од.;
- Volkswagen e-Golf – 253 од.;
- Hyundai KONA – 205 од.
Нагадаємо:
У квітні на українському ринку нових комерційних автомобілів було реалізовано 1049 авто. Порівняно з квітнем минулого року реєстрації в цьому сегменті авторинку збільшились на 13%.