Олігарху Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Джерело: Офіс генерального прокурора, поінформовані співрозмовники УП в правоохоронних органах

Дослівно: "За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, п.п. 11, 12, ч.2 ст.115 ККУ)".

Деталі: За словами джерела УП, йдеться про Коломойського.

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За даними слідства, олігарх, щоб помститися замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за "невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства".

Для виконання замовлення Коломойський залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Бандити напали на директора однієї з юридичних компаній, завдавши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи. Водночас злочин не було доведено до кінця.

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Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Коломойський уже перебуває під вартою через іншу справу.

Нагадаємо:

Служба безпеки України, Бюро економічної безпеки та Офіс генпрокурора вручили Коломойському підозру за статтями 190 та 209 Кримінального кодексу: шахрайство та легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Згодом Коломойський отримав ще 2 підозри: про виведення з Приватбанку загалом 15 млрд грн.

Шевченківський райсуд Києва обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі майже 510 мільйонів гривень. Згодом розмір застави збільшили до 3,89 млрд грн.

Українська правда