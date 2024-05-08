В Україні від початку року розмінували 108 тисяч гектарів земель

інфограміка: Мінекономіки

Цьогоріч урядові та неурядові оператори протимінної діяльності вже обстежили понад 115 тис га земель сільгосппризначення, з яких повернули в господарську експлуатацію 108 тис га.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"У квітні піротехнічні підрозділи обстежили майже 35 тис. га земель сільськогосподарського призначення. А загалом з початку року — понад 115 тис. га. З них 108 тис. га станом на початок травня повернуто аграріям для господарської експлуатації", – заявила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

За її словами, темпи цьогорічного обстеження перевищують показники минулого року, де в середньому за місяць піротехніки обстежували 22,8 тис га сільгоспугідь. За підсумками чотирьох місяців 2024-го піротехніки вийшли на середню цифру у 28,75 тис га щомісячно.

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Проте варто відзначити, що зростання темпів гуманітарного розмінування є результатом розвитку вітчизняного виробництва техніки і обладнання для розмінування та локалізація закордонних технологій в Україні.

Пані міністр додала, що прискоренню очищення сільгоспземель також сприятиме відкриття ринку гумрозмінування. Цього року на компенсації аграріям, які купуватимуть на ринку послуги з розмінування, виділено 3 млрд грн.

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Нагадаємо:

Уряд дозволив Державній службі з питань надзвичайних ситуацій надавати платні послуги з оцінки відповідності у сфері цивільного захисту, що має активізувати сертифікацію операторів протимінної діяльності.

Економічна правда