Ворог атакував енергооб’єкти у 6 областях: ввечері можливі обмеження споживання

ДСНС

Ворог атакував об’єкти енергетичної інфраструктури у 6 областях. У вечірні години можливе застосування обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

"Ворог масовано атакував об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано-Франківській, Вінницькій областях. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Враховуючи значні пошкодження, завдані енергосистемі, у відомстві попросили споживачів зменшити використання енергоємних приладів у пікові години (зокрема, з 19:00 до 22:00).

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"Промисловість – переглянути виробничі процеси для зменшення навантаження на енергосистему, а також максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми", - додали у пресслужбі.

Крім того, сьогодні у години ранкового піку на запит України здійснюється аварійне постачання електроенергії з енергосистем Польщі, Румунії та Словаччини. У вечірні години можливе застосування обмеження споживачів електроенергії.

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