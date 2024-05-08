Справа на 500 мільйонів: ВАКС заочно заарештував ексочільника Фонду держмайна

У вівторок слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому Голові Фонду державного майна України Дмитру Сенниченку.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У відомстві нагадують, що колишній голова ФДМУ очолював злочинне угрупування, яке протягом 2019 – 2021 років заволоділо понад 500 млн грн коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України АТ "Одеський припортовий завод" та один з найбільших у світі виробників титанової сировини АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія".

Крім того, за даними САП угрупування легалізувало доходів, одержаних злочинним шляхом на суму понад 10 млрд гривень.

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Підозрюваний перебуває у міжнародному розшуку. Суддя зможе застосувати запобіжний захід після доставки його до місця проведення досудового розслідування.

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Нагадаємо:

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У березні 2023 року НАБУ оголосило про викриття злочинної організації на чолі з колишнім головою Фонду держмайна Сенниченком, яка впродовж 2019-2021 років заволоділа понад 500 млн грн коштів державних підприємств.

У НАБУ вважають, що ексголова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко декілька разів відмовився від багатомільйонних хабарів, щоб створити собі імідж борця з корупцією. Насправді ж таким чином він усував конкурентів.

У листопаді НАБУ оновило підозру колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитру Сенниченку – тепер його також підозрюють у відмиванні 10 мільярдів гривень.