У НБУ спростували тезу про рекордне зняття коштів із рахунків через закон про мобілізацію

ФОТО: facebook пишного

Закон про мобілізацію не вплинув помітно на ситуацію з коштами українців на рахунках у банках.

Про це у Facebook написав голова Національного банку Андрій Пишний.

"У вислові "Українці знімають кошти з банків рекордними темпами через закон про мобілізацію" і перша, і друга частини твердження не відповідають дійсності.

Ми детально проаналізували динаміку коштів на рахунках у грудні-лютому", - заявив Пишний.

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За його словами, основний вплив на динаміку коштів на рахунках мали сезонні чинники.

"Із року в рік надходження на рахунки клієнтів зростають наприкінці року і скорочуються на початку. Це логічний тренд, який був і в мирні часи. Бізнес та держава намагаються завершити всі розрахунки, у тому числі і щодо зарплат, до кінця року, а на початку наступного року населення ці кошти витрачає або інвестує", - написав голова НБУ.

Рекорд дійсно мав місце: за 2023 рік обсяг гривневих коштів на рахунках населення у банках збільшився на 121 млрд грн, або на 20,5%, і сягнув історичного максимуму - 711 млрд грн, додав він.

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"Ми не побачили помітного впливу законопроєкту про мобілізацію. Ба більше, у перші тижні його обговорення в грудні залишки коштів і надалі збільшувалися. Крім того, профільний комітет парламенту чітко сформулював, що не підтримуватиме норму щодо блокування рахунків. Це можливо, як і зараз, виключно в судовому порядку", - заявив також Пишний.

Він додав, що у НБУ також не побачили зв’язку січневих відпливів "із вкидами про нібито запровадження оподаткування усіх карткових операцій (це, до речі, вже спростували в Міністерстві фінансів). Бачимо чіткий сезонний тренд, який повторюється з року в рік".

"По-четверте, ніяких проривних новацій щодо розкриття банківської таємниці Національний банк у лютому не затверджував. Ми лише уточнили термінологію згідно зі змінами в законодавстві щодо доступу до інформації, який уповноважені державні органи в установленому порядку мали і до цих змін. Національний банк і надалі підтримуватиме ініціативи, спрямовані проти тіньового сектору, водночас суворо відстоюючи захист конфіденційності банківських операцій відповідно до світових стандартів.

По-п’яте, протягом лютого обсяг гривневих коштів фізичних осіб на рахунках у банках практично відновився після сезонних коливань у січні, свідчать дані нашої оперативної статистики на 1 березня. Станом на початок березня населення зберігає на гривневих рахунках у банках орієнтовно 707 млрд грн", - додав голова НБУ.

Він додав, що українці нарощують частку строкових вкладів, а рівень доларизації депозитів знижується.

Економічна правда