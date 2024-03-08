Нацбанк у лютому оштрафував "Укрпошту" та два банки на понад 18 мільйонів

Національний банк у лютому наклав штрафи на два українські банки та АТ "Укрпошта" за порушення законодавства.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Регулятор зазначає, що "Кристалбанк" та "Акордбанк" отримали штрафи у розмірі 400 тис грн кожен за ненадання достовірної інформації в повному обсязі щодо дотримання закону про протидію відмиванню коштів, отриманих злочинним шляхом, та за порушення валютного законодавства відповідно.

Також Нацбанк оштрафував державну "Укрпошту" на 17,39 млн грн за порушення проведення належного первинного фінансового моніторингу.

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Також національний поштовий оператор отримав письмове застереження за порушення щодо валютного нагляду, а саме, невизначення у внутрішніх документах порядку здійснення валютних операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Регулятор направив аналогічне застереження "Комінбанку" - за несвоєчасне та не в повному обсязі подання інформації щодо виконання банком вимог законодавства у сфері протидії відмиванню грошей, отриманих нелегальним шляхом.

Також штрафи отримали за порушення норм законодавства ще 12 фінансових установ.

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Економічна правда