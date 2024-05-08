"Нафтогаз" планує накопичити 13 мільярдів кубометрів газу до опалювального сезону

"Нафтогаз України" при підготовці до опалювального сезону планує накопичити принаймні 13 млрд кубометрів газу українського видобутку.

Про це повідомив голова правління "Нафтогазу України" Олексій Чернишов, пише Forbes.

На початок опалювального сезону "Нафтогаз" планує накопичити не менше 13 млрд кубометрів газу. Втім, Чернишов висловив впевненість, що вдасться накопичити більше.

За його словами, у підземних газосховищах наразі зберігається понад 8 млрд кубометрів газу.

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Враховуючи, що "Укргазвидобування" нарощує видобуток, "Нафтогаз" планує забезпечити потреби українців газом внутрішнього видобутку.

Нагадаємо:

Група "Нафтогаз" зацікавлена у двосторонньої співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема щодо зберігання турецьких газових резервів у власних підземних сховищах.

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Бурове управління "Укрбургаз", що є частиною Групи "Нафтогаз" у квітні встановило рекорд із проходки, пробуривши 40,1 км, що на 24% перевищив максимальне історичне досягнення з проходки.