Продажа валюты НБУ на поддержку курса гривны за февраль достигла наименьшего за год показателя

Чистая продажа валюты НБУ на поддержку курса за февраль 2024 года сократилась до 1,51 млрд долларов. Это наименьший с февраля 2023 года показатель.

Об этом сообщил председатель финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные Нацбанка.

"Чистая продажа валюты НБУ на поддержку курса за февраль 2024 года сократилась до 1,51 млрд долларов (против 2,55 млрд долл. в январе 2024 года и 2,68 млрд долл. в среднем за 5 месяцев после отвязывания от фиксированного курса). Это наименьший показатель интервенций с февраля 2023 года. Интервенции сократились из-за сезонных факторов, улучшения валютных ожиданий и уточнения валютных ограничений со стороны НБУ, которые будут уменьшать отток валюты по операциям юридических лиц", — говорится в сообщении.

В феврале объем купли-продажи валюты банками на межбанке (без НБУ) составил до 1,93 млрд долларов, что является средним значением после отвязки от фиксированного курса.

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