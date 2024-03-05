Курс валют на 5 марта: гривня продолжает слабеть

На 5 марта Нацбанк ослабил гривню относительно доллара и евро, соответственно отреагировали наличные курсы.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:50 курс доллара против гривни на "черном рынке" составлял 38,05 - 38,56 грн против котировок в 37,80 - 38,56 грн накануне.

На это же время "черный" курс евро составлял 41,78- 41,95 грн против курса 41,73- 41,92 грн за евро накануне.

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Официальный курс доллара установили на уровне 38,3135 грн, евро - 41,5433 грн (1 марта доллар - 38,1575 грн, евро - 41,2635 грн).

Средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США - 38,15 - 38,65 грн (курс на 4 марта - 38,09 - 38,57 грн);

Евро - 41,4 - 42,0 грн (курс на 4 марта - 41,23 - 41,90 грн).

В разрезе банков наличные курсы доллара следующие:

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Приватбанк - 38,0 - 38,6 грн:

Ощадбанк - 38,2 - 38,7 грн;

Укрэксимбанк - 38,15 - 38,75 грн.

Что касается безналички, курс при оплате картой в банках в Приватбанке составляет 38,46 грн за доллар, в Ощаде - 38,6 грн, monobank - 38,45 грн.

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