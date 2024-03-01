Польша импортирует из Беларуси шрот, который запретила ввозить из Украины

Польша импортирует из Беларуси рапсовый шрот, который ранее запретила ввозить из Украины под давлением протестующих. Остатки переработки рапса используют в кормах для домашних животных.

Об этом свидетельствуют данные статьи ЭП.

Польша за 2023 год заплатила белорусам 55 млн долл за приобретенную агропродукцию. Важно, что среди этих товаров был рапсовый шрот, то есть остатки переработки рапса, используемого в кормах для животных.

"С сентября 2023 года Польша запретила ввоз этой продукции из Украины под давлением протестующих, но продолжила импортировать его из соседней Беларуси. Более того, объемы выросли после введения эмбарго: в октябре-декабре поляки приобрели у Беларуси рапсового шрота на 7,7 млн долл", – говорится в статье.

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В распоряжении редакции также есть разговор с представителями польской компании Agrolok, с которой по просьбе УП связался человек, представляясь менеджером одной из белорусских компаний, чтобы, по легенде, предложить покупку рапсового шрота с доставкой из Бреста. Из содержания разговора становится ясно, что представитель польской компании заинтересовался такой возможностью.

Услышав, что происхождение товара действительно российское, несмотря на белорусские документы, представитель польской компании все равно просит прислать детали предложения на почту.

Другая менеджер этой же компании отнеслась к российскому происхождению более осмотрительно. "Это уже совсем другой разговор. Давайте лучше уточню. Если по документам будет Беларусь, это еще полбеды", – говорит представительница компании на аудиозаписи.

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Больше читайте в статье ЭП: На границе с Украиной высыпают зерно, а с Беларусью свободный трафик. Как Польша покупает российскую агропродукцию

Напомним:

За 2023 год Польша импортировала из России товаров на 2,6 млрд долл, а из Беларуси – на 450 млн долл. Если посмотреть только на аграрную продукцию, то ее импорт из России в Польшу достиг 117 млн долл и превысил уровень 2021 года, то есть уровень до полномасштабной войны.