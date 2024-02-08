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Польські фермери знову планують заблокувати кордон

Четвер, 8 лютого 2024, 13:01 - Економічна правда

Польські фермери 12 лютого планують заблокувати пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби на своїй сторінці у Telegram.

"У понеділок, 12 лютого, очікується часткове блокування руху. Так, для легкових транспортних засобів і автобусів - пропуск має лишитися вільним, вантажні авто масою до 7,5 тонн страйкарі планують пропускати по три авто за годину в кожну сторону", - зазначають у службі. 

7 лютого митна служба повідомила про можливе блокування пункту пропуску "Дорогуськ - Ягодин".

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Нагадаємо:

Раніше заступник польського міністра сільського господарства Міхал Колодзейчак оголосив, що клопотатиме про мінімум 8% ПДВ на українську олію та про обмеження ввезення цукру до Польщі.

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аграрії Польща Україна
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