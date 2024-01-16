Уряд Румунії досяг угоди з фермерами, які блокували кордон з Україною

Міністерство сільського господарства Румунії та представники основних сільськогосподарських організацій у понеділок досягли угоди, в результаті якої були задоволені кілька вимог фермерів, які протестували протягом шести днів та блокували кордон з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.

Міністр сільського господарства Флорін Барбу повідомив, що угода охоплює 13 вимог фермерів, але обговорення триватимуть і далі, щоб знайти компроміс щодо решти вимог.

Уряд зобов'язався повністю субсидіювати всі сільськогосподарські акцизи до 2026 року та негайно ввести в дію положення про субсидовані відсоткові кредити.

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За словами Маріуса Міку, одного з представників фермерів на переговорах, угода не означає негайного припинення протестів, оскільки на їхню тривалість можуть вплинути майбутні переговори з перевізниками, які триватимуть до четверга.

Міку додав, що важливо, аби уряд надав дозвіл на відступ від обов'язкових правил сівозміни та 4% перелогових земель у кожному господарстві до 31 січня.

Румунські фермери, серед іншого, блокували і рух вантажівок на кордоні з Україною.

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Крім того, уряд прийняв запити на компенсацію збитків, спричинених імпортом з України. Заходи включають чітке маркування зернових та інших товарів, а також електронний моніторинг пломб за допомогою GPS в порту Констанца.

Барбу заперечив, що Румунія прагне запровадити мита на імпорт зерна з України.

Нагадаємо, Міністерство сільського господарства Угорщини заявило, що п’ять східних країн ЄС, серед яких Румунія, знову вимагають від Євросоюзу ввести імпортні мита на зерно з України.

Угорське міністерство повідомило, що міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Угорщини, Румунії та Словаччини направили відповідний лист до Єврокомісії.

Європейська правда