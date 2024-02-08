Польские фермеры снова планируют заблокировать границу

Польские фермеры 12 февраля планируют заблокировать пункт пропуска "Зосин-Устилуг".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы на своей странице в Telegram.

"В понедельник, 12 февраля, ожидается частичное блокирование движения. Так, для легковых транспортных средств и автобусов - пропуск должен остаться свободным, грузовые авто массой до 7,5 тонн забастовщики планируют пропускать по три авто в час в каждую сторону", - отмечают в службе.

7 февраля таможенная служба сообщила о возможном блокировании пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин".

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Напомним:

Ранее заместитель польского министра сельского хозяйства Михал Колодзейчак объявил, что будет ходатайствовать о минимум 8% НДС на украинское масло и об ограничении ввоза сахара в Польшу.