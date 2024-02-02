Мінагрополітики цього року відновить низку програм із підтримки аграріїв

Міністерство аграрної політики та продовольства у 2024 році продовжить реалізацію низки програм з підтримки аграріїв. Окрему увагу приділятимуть сільгоспвиробникам на деокупованих територіях.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

За його словами, торік української аграрної продукції експортували майже на 22 млрд дол, що свідчить про те, що агросектор продовжує працювати і розвиватися, попри війну та майже 20% тимчасово окупованих територій.

"Підтримка аграріїв, особливо на деокупованих територіях, важлива з точки зору соціальної складової, справедливості і можливості працювати всім сільгоспвиробникам. Тому в 2024 році буде реалізована програма підтримки малих фермерів, які мають до 120 га", – сказав Висоцький.

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Також продовжиться реформа меліорації. У держбюджеті закладено 200 млн грн на компенсацію для закупівлі обладнання на зрошення. Також програмою можуть скористатися Організації водокористувачів.

Крім того, продовжує діяти урядова грантова програма на розвиток садів та теплиць. За словами Висоцького, торік було видано грантів на закладку нових садів площею 2 тис гектарів. Це досить суттєвий об’єм порівняно з минулими роками, що свідчить про активний розвиток садівництва, додав заступник міністра.

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Мінагрополітики працює над створенням реєстру виробників технічної коноплі та механізму відбору проб на вміст наркотичних речовин.