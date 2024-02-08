Без света остаются 366 населенных пунктов из-за боевых действий и других причин - "Укрэнерго"

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По состоянию на 8 февраля из-за боевых действий и по другим причинам без света остаются 366 населенных пунктов, в Киеве возобновлена работа всех сетей, которые были повреждены во время ракетной атаки накануне.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Отмечается. что электроэнергии, произведенной электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется.

По техническим причинам в Одесской области обесточены 4 населенных пункта, 2985 абонентов. Также по техпричинам есть отключения в Кировоградской области - 121 потребитель, в Херсонской - 1 202 потребителя, в Сумской - 63 потребителя.

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Кроме того, из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях Днепропетровской, Донецкой, Николаевской областей.

Также в течение суток на тепловых электростанциях продлен срок аварийного ремонта 1 энергоблока, еще на 2 продлен срок текущего ремонта. На атомных электростанциях снижена мощность работы 2 энергоблоков для проведения ремонтных работ.

Добавляется, что экспорт электроэнергии 8 февраля осуществляется в ночные и дневные часы в Словакию, Польшу, Румынию и Молдову. Общий объем 1859 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 210 МВт.

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"Импорт электроэнергии осуществляется в дневные и вечерние часы из Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 7 274 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 847 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт", - сообщают в "Укрэнерго".

Экономическая правда.