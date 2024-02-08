Всі розділи
Укр / Рус
PROMOTED

Як змінився рейтинг CRM в Україні за 2023 рік під час війни?

Четвер, 8 лютого 2024, 10:00 - PROMOTED

Розвиток українських систем та зростання попиту на них – ключові тенденції 2023 року. Чи вдалося українським користувачам перейти з російських CRM на вітчизняні?

Іще рік тому український ринок CRM очолювали російські сервіси, насамперед Bitrix24 та AmoCRM. Сьогодні ж вони помітно втратили свої позиції, однак все ще не поступаються українським продуктам.

Зміни за 2023 рік в умовах повномасштабної війни

У 2023 році кількість звернень до українських CRM-систем значно зросла, що свідчить про попит на вітчизняні продукти. Частка українських CRM збільшилася у 2,5 рази, але, попри це, ринок ще не повністю позбувся російських продуктів.

Статистика популярності CRM-систем в Україні за грудень 2023 року свідчить про втрату російськими сервісами клієнтів та лідерських позицій.

Станом на грудень 2023 року найпопулярнішими в Україні були такі CRM:

Грудень 2022

Грудень 2023

Bitrix24

27400

20800

-24%

Zoho

11390

11870

+4,2%

SalesDrive (Україна)

5190

7150

+37,8%

SalesForce

5460

4440

-18,7%

LP CRM (Україна)

1540

3420

+122%

Мой склад

3290

3220

-2,1%

AmoCRM

2810

2800

-0,4%

Pipedrive

2270

2700

+18,9%

Tallanto

1920

2420

+26%

Creatio (Україна)

1830

2210

+20,8%

KeepinCRM (Україна)

1800

2050

+13,9%

Odoo

2040

3290

+61,3%

Onebox

1950

1190

-39%

YCLIENTS

490

1010

+106%

TradeEVO (Україна)

280

510

+82%

Perfectum (Україна)

460

820

+78%


Джерело оцінки популярності систем: кількість брендових запитів з України в Google, Google Ads Keyword Planner. Статистика є  загальнодоступною для перевірки будь-яким користувачем.

Переможці та аутсайдери під час війни

Ринок CRM в Україні під час війни різко змінився. Російські компанії втратили до 70% своєї аудиторії. Українські ж CRM-системи нарощують клієнтську базу та зміцнюють лідерські позиції. LP CRM (Україна) зріс понад вдвічі.

 

Вітчизняні компанії не лише конкурують з російськими, але і випереджають їх, пропонуючи високоякісні та інноваційні рішення в умовах сучасних викликів. Український ринок CRM стає важливим елементом технологічного розвитку країни під час складних соціально-економічних умов.

Українська CRM SalesDrive другий рік поспіль займає рекордне третє місце в рейтингу найпопулярніших CRM-систем, змістивши російську AmoCRM.

За кількістю клієнтських запитів SalesDrive є найпопулярнішою українською CRM-системою у 2023 році.

У 2023 році SalesDrive вдосконалила свій продукт, додавши інтеграції та нові функції, такі як:

  • онлайн-рахунки Liqpay, Monopay, WayForPay;
  • переписка в чатах Rozetka і Prom;
  • повернення і переадресація Нової Пошти;
  • масова розсилка по чатботах Viber і Telegram;
  • інтеграція з маркетплейсами OLX і Etsy.

Як почати працювати з українською CRM під час війни

"Ми робимо все, щоб перехід на нашу CRM був максимально простим і швидким для клієнта", –керівник CRM SalesDrive Олексій Стеклов.

Українська CRM SalesDrive – лідер ринку 2023 року - пропонує максимально простий та швидкий перехід для клієнтів, гарантуючи:

  • безкоштовний тестовий період;
  • допомогу в налаштуванні інтеграцій;
  • імпорт клієнтської бази зі старої CRM.

Стартове впровадження CRM SalesDrive безкоштовне для клієнта і включає:

Функціональність CRM-системи SalesDrive випереджає наявні на ринку продукти. CRM SalesDrive пропонує новим клієнтам безкоштовний демо-доступ до повного функціоналу на 14 днів з можливістю одразу налаштувати для себе усі необхідні інтеграції за допомогою персонального менеджера:

  • Інтеграція з сайтами: OpenCart, Хорошоп, WordPress та інші.
  • Маркетплейси: Prom, Rozetka, Алло, Zakupka, Kasta...
  • Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.
  • SMS-інформування: TurboSMS, SMS-Club...
  • Чатботи Viber і Telegram, Instagram Direct і Facebook Messenger. Чат-віджет на сайт.
  • IP-Телефонія: Binotel, Phonet, UniTalk, RingoStat, StreamTelecom...
  • РРО, фіскальні чеки, Checkbox, управління складом, документи.
  • Платежі, інтеграція з Приватбанком, Монобанком, Liqpay, WayForPay.

Українські компанії вже не просто конкурують з російськими, але й активно випереджають їх, надаючи користувачам високоякісні та інноваційні рішення в умовах викликів сучасності. Залишити заявку на безкоштовний тестовий період CRM SalesDrive можна на сайті.

Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті