Як змінився рейтинг CRM в Україні за 2023 рік під час війни?

Розвиток українських систем та зростання попиту на них – ключові тенденції 2023 року. Чи вдалося українським користувачам перейти з російських CRM на вітчизняні?

Іще рік тому український ринок CRM очолювали російські сервіси, насамперед Bitrix24 та AmoCRM. Сьогодні ж вони помітно втратили свої позиції, однак все ще не поступаються українським продуктам.

Зміни за 2023 рік в умовах повномасштабної війни

У 2023 році кількість звернень до українських CRM-систем значно зросла, що свідчить про попит на вітчизняні продукти. Частка українських CRM збільшилася у 2,5 рази, але, попри це, ринок ще не повністю позбувся російських продуктів.

Статистика популярності CRM-систем в Україні за грудень 2023 року свідчить про втрату російськими сервісами клієнтів та лідерських позицій.

Станом на грудень 2023 року найпопулярнішими в Україні були такі CRM:

Грудень 2022 Грудень 2023 Bitrix24 27400 20800 -24% Zoho 11390 11870 +4,2% SalesDrive (Україна) 5190 7150 +37,8% SalesForce 5460 4440 -18,7% LP CRM (Україна) 1540 3420 +122% Мой склад 3290 3220 -2,1% AmoCRM 2810 2800 -0,4% Pipedrive 2270 2700 +18,9% Tallanto 1920 2420 +26% Creatio (Україна) 1830 2210 +20,8% KeepinCRM (Україна) 1800 2050 +13,9% Odoo 2040 3290 +61,3% Onebox 1950 1190 -39% YCLIENTS 490 1010 +106% TradeEVO (Україна) 280 510 +82% Perfectum (Україна) 460 820 +78%



Джерело оцінки популярності систем: кількість брендових запитів з України в Google, Google Ads Keyword Planner. Статистика є загальнодоступною для перевірки будь-яким користувачем.

Переможці та аутсайдери під час війни

Ринок CRM в Україні під час війни різко змінився. Російські компанії втратили до 70% своєї аудиторії. Українські ж CRM-системи нарощують клієнтську базу та зміцнюють лідерські позиції. LP CRM (Україна) зріс понад вдвічі.

Вітчизняні компанії не лише конкурують з російськими, але і випереджають їх, пропонуючи високоякісні та інноваційні рішення в умовах сучасних викликів. Український ринок CRM стає важливим елементом технологічного розвитку країни під час складних соціально-економічних умов.

Українська CRM SalesDrive другий рік поспіль займає рекордне третє місце в рейтингу найпопулярніших CRM-систем, змістивши російську AmoCRM.

За кількістю клієнтських запитів SalesDrive є найпопулярнішою українською CRM-системою у 2023 році.

У 2023 році SalesDrive вдосконалила свій продукт, додавши інтеграції та нові функції, такі як:

онлайн-рахунки Liqpay, Monopay, WayForPay;

онлайн-рахунки Liqpay, Monopay, WayForPay; переписка в чатах Rozetka і Prom;

переписка в чатах Rozetka і Prom; повернення і переадресація Нової Пошти;

повернення і переадресація Нової Пошти; масова розсилка по чатботах Viber і Telegram;

масова розсилка по чатботах Viber і Telegram; інтеграція з маркетплейсами OLX і Etsy.

Як почати працювати з українською CRM під час війни

"Ми робимо все, щоб перехід на нашу CRM був максимально простим і швидким для клієнта", –керівник CRM SalesDrive Олексій Стеклов.

Українська CRM SalesDrive – лідер ринку 2023 року - пропонує максимально простий та швидкий перехід для клієнтів, гарантуючи:

безкоштовний тестовий період;

безкоштовний тестовий період; допомогу в налаштуванні інтеграцій;

допомогу в налаштуванні інтеграцій; імпорт клієнтської бази зі старої CRM.

Стартове впровадження CRM SalesDrive безкоштовне для клієнта і включає:

Функціональність CRM-системи SalesDrive випереджає наявні на ринку продукти. CRM SalesDrive пропонує новим клієнтам безкоштовний демо-доступ до повного функціоналу на 14 днів з можливістю одразу налаштувати для себе усі необхідні інтеграції за допомогою персонального менеджера:

Інтеграція з сайтами: OpenCart, Хорошоп, WordPress та інші.

Інтеграція з сайтами: OpenCart, Хорошоп, WordPress та інші. Маркетплейси: Prom, Rozetka, Алло, Zakupka, Kasta...

Маркетплейси: Prom, Rozetka, Алло, Zakupka, Kasta... Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.

Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта. SMS-інформування: TurboSMS, SMS-Club...

SMS-інформування: TurboSMS, SMS-Club... Чатботи Viber і Telegram, Instagram Direct і Facebook Messenger. Чат-віджет на сайт.

Чатботи Viber і Telegram, Instagram Direct і Facebook Messenger. Чат-віджет на сайт. IP-Телефонія: Binotel, Phonet, UniTalk, RingoStat, StreamTelecom...

IP-Телефонія: Binotel, Phonet, UniTalk, RingoStat, StreamTelecom... РРО, фіскальні чеки, Checkbox, управління складом, документи.

РРО, фіскальні чеки, Checkbox, управління складом, документи. Платежі, інтеграція з Приватбанком, Монобанком, Liqpay, WayForPay.

Українські компанії вже не просто конкурують з російськими, але й активно випереджають їх, надаючи користувачам високоякісні та інноваційні рішення в умовах викликів сучасності. Залишити заявку на безкоштовний тестовий період CRM SalesDrive можна на сайті.