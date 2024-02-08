Как изменился рейтинг CRM в Украине за 2023 год во время войны? (укр)
Розвиток українських систем та зростання попиту на них – ключові тенденції 2023 року. Чи вдалося українським користувачам перейти з російських CRM на вітчизняні?
Іще рік тому український ринок CRM очолювали російські сервіси, насамперед Bitrix24 та AmoCRM. Сьогодні ж вони помітно втратили свої позиції, однак все ще не поступаються українським продуктам.
Зміни за 2023 рік в умовах повномасштабної війни
У 2023 році кількість звернень до українських CRM-систем значно зросла, що свідчить про попит на вітчизняні продукти. Частка українських CRM збільшилася у 2,5 рази, але, попри це, ринок ще не повністю позбувся російських продуктів.
Статистика популярності CRM-систем в Україні за грудень 2023 року свідчить про втрату російськими сервісами клієнтів та лідерських позицій.
Станом на грудень 2023 року найпопулярнішими в Україні були такі CRM:
|
Грудень 2022
|
Грудень 2023
|
Bitrix24
|
27400
|
20800
|
-24%
|
Zoho
|
11390
|
11870
|
+4,2%
|
SalesDrive (Україна)
|
5190
|
7150
|
+37,8%
|
SalesForce
|
5460
|
4440
|
-18,7%
|
LP CRM (Україна)
|
1540
|
3420
|
+122%
|
Мой склад
|
3290
|
3220
|
-2,1%
|
AmoCRM
|
2810
|
2800
|
-0,4%
|
Pipedrive
|
2270
|
2700
|
+18,9%
|
Tallanto
|
1920
|
2420
|
+26%
|
Creatio (Україна)
|
1830
|
2210
|
+20,8%
|
KeepinCRM (Україна)
|
1800
|
2050
|
+13,9%
|
Odoo
|
2040
|
3290
|
+61,3%
|
Onebox
|
1950
|
1190
|
-39%
|
YCLIENTS
|
490
|
1010
|
+106%
|
TradeEVO (Україна)
|
280
|
510
|
+82%
|
Perfectum (Україна)
|
460
|
820
|
+78%
Джерело оцінки популярності систем: кількість брендових запитів з України в Google, Google Ads Keyword Planner. Статистика є загальнодоступною для перевірки будь-яким користувачем.
Переможці та аутсайдери під час війни
Ринок CRM в Україні під час війни різко змінився. Російські компанії втратили до 70% своєї аудиторії. Українські ж CRM-системи нарощують клієнтську базу та зміцнюють лідерські позиції. LP CRM (Україна) зріс понад вдвічі.
Вітчизняні компанії не лише конкурують з російськими, але і випереджають їх, пропонуючи високоякісні та інноваційні рішення в умовах сучасних викликів. Український ринок CRM стає важливим елементом технологічного розвитку країни під час складних соціально-економічних умов.
Українська CRM SalesDrive другий рік поспіль займає рекордне третє місце в рейтингу найпопулярніших CRM-систем, змістивши російську AmoCRM.
За кількістю клієнтських запитів SalesDrive є найпопулярнішою українською CRM-системою у 2023 році.
У 2023 році SalesDrive вдосконалила свій продукт, додавши інтеграції та нові функції, такі як:
- онлайн-рахунки Liqpay, Monopay, WayForPay;
- переписка в чатах Rozetka і Prom;
- повернення і переадресація Нової Пошти;
- масова розсилка по чатботах Viber і Telegram;
- інтеграція з маркетплейсами OLX і Etsy.
Як почати працювати з українською CRM під час війни
"Ми робимо все, щоб перехід на нашу CRM був максимально простим і швидким для клієнта", –керівник CRM SalesDrive Олексій Стеклов.
Українська CRM SalesDrive – лідер ринку 2023 року - пропонує максимально простий та швидкий перехід для клієнтів, гарантуючи:
- безкоштовний тестовий період;
- допомогу в налаштуванні інтеграцій;
- імпорт клієнтської бази зі старої CRM.
Стартове впровадження CRM SalesDrive безкоштовне для клієнта і включає:
Функціональність CRM-системи SalesDrive випереджає наявні на ринку продукти. CRM SalesDrive пропонує новим клієнтам безкоштовний демо-доступ до повного функціоналу на 14 днів з можливістю одразу налаштувати для себе усі необхідні інтеграції за допомогою персонального менеджера:
- Інтеграція з сайтами: OpenCart, Хорошоп, WordPress та інші.
- Маркетплейси: Prom, Rozetka, Алло, Zakupka, Kasta...
- Служби доставки: Нова Пошта, Укрпошта.
- SMS-інформування: TurboSMS, SMS-Club...
- Чатботи Viber і Telegram, Instagram Direct і Facebook Messenger. Чат-віджет на сайт.
- IP-Телефонія: Binotel, Phonet, UniTalk, RingoStat, StreamTelecom...
- РРО, фіскальні чеки, Checkbox, управління складом, документи.
- Платежі, інтеграція з Приватбанком, Монобанком, Liqpay, WayForPay.
Українські компанії вже не просто конкурують з російськими, але й активно випереджають їх, надаючи користувачам високоякісні та інноваційні рішення в умовах викликів сучасності. Залишити заявку на безкоштовний тестовий період CRM SalesDrive можна на сайті.